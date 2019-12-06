Байден заявил, что Трамп не разбирается в геополитике и не догадывается о намереньях Путина

Он совершенно не осведомлен в вопросах внешней политики, - сказал Байден о Трампе

Джо Байден. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, считает, что Россия стремится внести раскол в НАТО и добивается вывода американских войск из Европы. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании CNBC.

"Я знаю Владимира Путина, я встречался с ним лично, — заявил Байден. — Он преследует одну главную цель — внести раскол в НАТО и добиться, чтобы США ушли из Европы, из евроатлантического альянса. Но если альянс будет силен, то ему не удастся этого добиться".

Затронув вопрос о внешней политике американского лидера Дональда Трампа, Байден заявил, что "у президента США сейчас нет никакого представления о тех геополитических проблемах, которые вызывают озабоченность". "Он совершенно не осведомлен в вопросах внешней политики, он совершенно не осведомлен в вопросах ядерного сдерживания, он не знает ничего", — добавил экс-вице-президент. По мнению Байдена, в результате политики Трампа "позиции США в мире резко ослабли", и Трамп "вырывает душу у Америки".

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77-летний Джозеф Байден лидирует среди претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии: согласно итогам общенационального опроса, подготовленного журналом Economist/YouGov, его готовы поддержать 27% потенциальных избирателей-демократов, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 18%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 13%, и мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа — 12%. Опрос 1500 американцев проводился 1–3 декабря, погрешность результатов оценивается в плюс-минус 2,7%.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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