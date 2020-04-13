Байдена снова обвинили в сексуальных домогательствах

Самый вероятный соперник президента США Дональда Трампа на выборах в этом году, бывший вице-президент Джо Байден, которого ранее уже обвиняли с непристойном поведении, снова попал в секс-скандал.

Как сообщает Associated Press, бывшая помощница Байдена Тара Риде заявила, что в начале 1990-х ее начальник, который на тот момент занимал место в Сенате США, домогался ее в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме.

Ранее женщина даже обратилась в полицию Вашингтона, заявив о сексуальных домогательств со стороны неназванного лица.

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Впрочем, экс-вице-президента Риде обвиняет уже не впервые – в прошлом году она публично заявила о "неположенных прикосновениях" со стороны Байдена, но не обвиняла его в домогательствах.

Заместитель руководителя президентской кампании Байдена и директор по коммуникациям Кейт Биддингфилд отвергла обвинения.

"Очевидно в этом утверждении: это неправда. Этого совершенно не происходило", – сказала она.

Напомним, ранее соратница Байдена по партии Люси Флорес заявила, что во время акции в ее поддержку в 2014 он поцеловал ее в затылок без ее на то согласия.

Как мы уже писали, в ответ на это он заявил, что не припомнит ни единого момента, чтобы действовал неподходящим образом и, в любом случае, никогда не хотел так поступить.

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