Байдену припомнили "эскимосский поцелуй" 10-летней давности
43-летняя Эми Лаппос рассказала об инциденте, произошедшем в далеком 2009 году
Еще одна женщина утверждает, что бывший вице-президент США, а ныне – кандидат на главную должность в стране Джо Байден некорректно себя повел в ее отношении.
По словам бывшей помощницы одного из конгрессменов-демократов Эми Лаппос, на фандрейзинговом мероприятии на кухне частного дома в штате Коннектикут Байден "взял обеими руками ее лицо и потянул к себе, чтобы потереться носами", что в простонародье называется "эскимосским поцелуем".
Несмотря на то, что описываемый ею инцидент произошел еще в 2009 году, 43-летняя женщина призвала Байдена отказаться от участия в выборах.
"Нежелательные ласки – это не нормально. Объективизация женщин – это не нормально", – сказала она.
Напомним, ранее соратница Байдена по партии Люси Флорес заявила, что во время акции в ее поддержку в 2014 он поцеловал ее в затылок без ее на то согласия.
Как мы уже писали, в ответ на это он заявил, что не припомнит ни единого момента, чтобы действовал неподходящим образом и, в любом случае, никогда не хотел так поступить.
Позже в The Wall Street Journal вышла статья о том, что на встрече со сторонниками Байден подтвердил свое намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.
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