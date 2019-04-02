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Байдену припомнили "эскимосский поцелуй" 10-летней давности

Сегодня, 17:43

43-летняя Эми Лаппос рассказала об инциденте, произошедшем в далеком 2009 году

Джо Байден
Джо Байден. Фото: AFP
Байдену припомнили "эскимосский поцелуй" 10-летней давности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/373/114/5ca373114b227.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/373/114/5ca373114b227.jpg США 43-летняя Эми Лаппос рассказала об инциденте, произошедшем в далеком 2009 году

Еще одна женщина утверждает, что бывший вице-президент США, а ныне – кандидат на главную должность в стране Джо Байден некорректно себя повел в ее отношении.

По словам бывшей помощницы одного из конгрессменов-демократов Эми Лаппос, на фандрейзинговом мероприятии на кухне частного дома в штате Коннектикут Байден "взял обеими руками ее лицо и потянул к себе, чтобы потереться носами", что в простонародье называется "эскимосским поцелуем".

Несмотря на то, что описываемый ею инцидент произошел еще в 2009 году, 43-летняя женщина призвала Байдена отказаться от участия в выборах.

"Нежелательные ласки – это не нормально. Объективизация женщин – это не нормально", – сказала она.

Напомним, ранее соратница Байдена по партии Люси Флорес заявила, что во время акции в ее поддержку в 2014 он поцеловал ее в затылок без ее на то согласия.

Как мы уже писали, в ответ на это он заявил, что не припомнит ни единого момента, чтобы действовал неподходящим образом и, в любом случае, никогда не хотел так поступить.

Позже в The Wall Street Journal вышла статья о том, что на встрече со сторонниками Байден подтвердил свое намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.

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Тег Байден, секс-скандал, Джо Байден, домогательства

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