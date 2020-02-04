Байдену угрожают импичментом еще до выборов: что произошло

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Сенатор от Республиканской партии США Джонни Эрнст заявила, что ее однопартийцы могут начать импичмент против бывшего вице-президента США Джо Байдена, если он победит на президентских выборах. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Республиканцы могут начать процесс импичмента новоизбранного президента, если им станет Джозеф Байден", – сказала Эрнст.

Причиной политик назвала то, что, когда Байден был вице-президентом США, "его назначили искоренить в Украине коррупцию, а он вместо этого закрыл глаза на компанию Burisma, потому что его сын был в наблюдательном совете компании".

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"Если когда-нибудь Байден станет президентом, тогда немедленно сразу после того, как его изберут, люди скажут: что же, мы объявим ему импичмент", - отметила сенатор.

Байден такие заявления без внимания не оставил. Его пресс-секретарь заявила, что эти слова только вдохновят демократов голосовать за него.

Ранее мы писали, что 77-летний Джозеф Байден лидирует среди претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии: согласно итогам общенационального опроса, подготовленного журналом Economist/YouGov, его готовы поддержать 27% потенциальных избирателей-демократов, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 18%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 13%, и мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа — 12%.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

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