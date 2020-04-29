Белым дом приказал мясокомбинатам работать, чтобы обеспечить американцев продовольством

В Белом доме заявили, что очень важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы продолжали работать

Президент США Дональд Трамп подписал указ, используя закон об оборонном производстве, чтобы приказать мясоперерабатывающим заводам в США, де смягчают санитарные ограничения, оставаться открытыми во время пандемии COVID-19.

"Очень важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепочке поставок продовольствия продолжали работать и выполнять заказы, чтобы обеспечить непрерывные поставки белка для американцев", – говорится в указе президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

Этот приказ будет распространяться на все мясоперерабатывающие заводы в США, чтобы предотвратить перебои в поставках продовольствия.

Реклама

Ранее Tyson Foods закрыла завод по переработке свинины в Колумбус-Джанкшен (штат Айова) после того, как два работника с диагнозом COVID-19 скончались и тесты еще 148 рабочих дали положительный результат. Также был закрыт завод по переработке свинины в Ватерлоо (штат Айова).

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности

Кроме того, был закрыт завод по производству говядины JBS после того, как он стал центром вспышки коронавируса в Грин-Бей (штат Висконсин).

Smithfield закрыл три завода по переработке свинины в Миссури, Висконсине и Южной Дакоте.

Напомним, что американский штат Мэн не спешит избавляться от ограничений из-за коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама