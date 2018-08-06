Белый дом: Мы не смотрим на ядерное разоружение КНДР через "розовые очки"

Сегодня, 03:39

Советник также отметил, что придет время, когда США смогут сделать правильный вывод о выполнении лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей

фото AFP
фото AFP

В интервью телеканалу Fox News советник президента по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал сообщения СМИ о том, что Пхеньян продолжает работы в ракетно-ядерной области, заверением, что США реалистично оценивает ситуацию.

Советник также отметил, что придет время, когда США смогут сделать правильный вывод о выполнении лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей, достигнутых в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

"Президент демонстрирует Ким Чен Ыну мастер-класс того, как держать дверь открытой для кого-либо, и если северные корейцы не поймут, как в нее войти, даже самые жесткие критики президента не смогут сказать, что так получилось потому, что эта дверь не была открыта достаточно широко", – отметил он.

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Болтон выразил надежду, что Северная Корея примет стратегическое решение об отказе от ядерного оружия в течение года.

Ранее Северная Корея и США договорились о создании рабочих групп по ликвидации ядерной программы Пхеньяна

Напомним, 1 июня Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре. Перед отлетом в Сингапур Трамп назвал предстоящий саммит США – КНДР единственной возможностью для лидера Северной Кореи изменить положение в стране к лучшему. Он заявил, что разберется в истинных намерениях северокорейского партнера с первых минут переговоров, и не будет тратить время, если почувствует, что конкретных результатов можно не ждать.
КНДР, Трамп, северная корея, Болтон, Дональд Трамп, советник президента
Источник:

The Daily Mail

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