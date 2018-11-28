Белый дом "наказал долларом" компанию за три сделки с Россией

В 2014 году дочерняя компания Cobham Holdings через посредников поставила санкционной компании "Алмаз-Антей" материалы для радиолокаторов

Американская компании Cobham Holdings согласилась заплатить в казну государства 87,5 тыс. долларов за нарушение закона о санкциях против России, сообщили 27 ноября в министерстве финансов США.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, дочерняя компания Aeroflex/Metelics с 31 июля 2014 года по 15 января 2015 года сотрудничала с "дочкой" российского концерна "Алмаз-Антей", поставляя компоненты сборки коммерческого радиолокатора управления воздушным движением.

При помощи канадских и российских посредников технологии оказались у компании, 51% которой принадлежит "Алмаз-Антею". Само предприятие с июля 2014 года находится под санкциями Вашингтона.

В совокупности Metelics осуществила три поставки, о чем представители Cobham, которые это и обнаружили, лично сообщили американским властям.

Напомним, что именно произведенным "Алмаз-Антеем" радиолокатором был оборудован ЗРК "Бук", из которого в 2014 году сбили Boeing над Донбассом.

Кроме того, в сентябре стали известны названия еще 12 российских компаний, против которые введет санкции Белый дом.