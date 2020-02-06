Белый дом обвинил демократов в попытке вмешаться в президентские выборы

Попытки демократов также были направлены на нивелирование результатов выборов 2016 года

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Демократы с помощью процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа хотели вмешаться в американские выборы 2020 года. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Попытки демократов были направлены на нивелирование результатов выборов 2016 года и вмешательство в выборы 2020 года", — отмечается в тексте.

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Мить Ромни.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

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Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Напомним, что 4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.

Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сначала резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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