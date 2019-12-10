Белый дом одобрил проект военного бюджета на 2020 год: миллионы для Украины и запрет на сотрудничество с РФ

В соответствии с проектом закона, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить 635 млрд долларов

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Белый дом выступил в поддержку законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который ранее был согласован демократами и республиканцами в Конгрессе США.

"NDAA способствует многим приоритетам президента США Дональда Трампа. Мы надеемся, что Конгресс направит этот законопроект на подпись президенту", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Военный бюджет в размере 738 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем годом ранее, был согласован республиканцами и демократами. Сенат, контролируемый однопартийцами президента Дональда Трампа, и Палата представителей, где большинство мест принадлежит оппонентам нынешнего главы Белого дома — демократам, — одобрили свои варианты военного бюджета страны еще летом. Но по некоторым пунктам они не совпадали. Законодателям пришлось сформировать согласительную комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой стал согласованный законопроект на 3488 страницах. Ожидается, что голосование по нему проведет нижняя палата Конгресса, затем до 20 декабря его должны одобрить сенаторы, после чего он ляжет на стол президента.

В соответствии с проектом закона, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить 635 млрд долларов, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах — 71,5 млрд. Еще 31,5 млрд — это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Помимо прочего, в законопроект включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона "различным угрозам", к которым законодатели причислили Россию и КНР. Парламентарии также в очередной раз продлили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области из-за аннексии Крыма России. Кроме того, законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения европейской энергетической безопасности.

На военную помощь Украине, предусматривающую, в частности, поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 млн долларов, что на 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагает выделить по меньшей мере 250 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", госсекретарь Майк Помпео называл приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

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А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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