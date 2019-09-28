Белый дом ограничил доступ к разговору Трампа, признавшего вмешательство США в выборы

По данным источников Washington Post, Трамп заявил, что Штаты сами вмешиваются в выборы в других странах мира

/ Фото: Pixabay

На фоне неутихающего скандала вокруг расшифровки беседы президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом Белый дом ограничил доступ к стенограмме разговора Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и занимавшим тогда пост посла России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Беседа имела место еще в мае 2017 года, сообщает Washington Post со ссылкой на трех бывших представителей американской администрации.

В частности, по данным бывший сотрудников администрации США, в ходе разговора Трамп заявил, что у него нет беспокойства по поводу угрозы вмешательства России в выборы в США, так как Штаты сами вмешиваются в выборы в других странах мира. Такое заявление вызвало встревоженность о сотрудников Белого дома, поэтому они решили ограничить доступ к расшифровке разговора и сохранить его только для лиц, обладающих высоким уровнем доступа к государственной тайне. Это было сделано с целью не допустить утечку слов Трампа в СМИ.

При этом отмечается, что в ходе разговора с Лавровым американский президент заявил, что подозрения РФ во вмешательстве в избирательный процесс в Штатах мешают нормальным отношениям Вашингтона и Москвы. Корме того, по данным источников издания, в частных беседах Трамп часто выступал в защиту РФ, считая, что "вся эта история с вмешательством была смехотворна".

Реклама

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников администрации президента США Дональда Трампа к записям его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы Зеленского и Трампа, которая состоялась 25 июля. Отметим, Дональд Трамп утверждает, что слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

Как мы уже писали, телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама