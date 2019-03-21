Белый дом отказался предоставить демократам записи разговоров Трампа и Путина

Чиполлоне подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз

Трамп отменил встречи с Путиным. Фото: AFP

Белый дом отказался предоставить демократам записи разговоров Трампа и Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bc2/c2a/5c6bc2c2a80e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bc2/c2a/5c6bc2c2a80e8.jpg 2019-03-21T20:57:00+02:00 США Чиполлоне подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз

Белый дом в четверг отказался предоставлять представителям Демократической партии в Конгрессе документы, связанные с переговорами президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила газета "Политико".

"В запросах комитетов [Палаты представителей] не приводятся юридические основания для того, чтобы другая ветвь власти могла заставить президента обнародовать детали дипломатического общения с иностранными лидерами", — приводит газета слова юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне.

В письме на запрос главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и председателя комитета по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса он подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз.

"Согласно установленному закону, ответственность за ведение международных отношений лежит исключительно на исполнительной власти", — отметил Чиполлоне. "Президент должен иметь возможность свободно вступать в дискуссии с иностранными лидерами и не опасаться, что эти разговоры будут раскрыты и использованы в политических целях. И иностранные лидеры тоже должны быть в этом уверены", — заявил представитель администрации США.

Ранее представители этих трех комитетов направили в Белым дом запрос о предоставлении "всех документов и данных, связанных с переговорами Путина и Трампа, включая телефонные звонки и личные встречи".

В настоящий момент как минимум шесть комитетов американского Конгресса проводят собственные расследования, так или иначе касающиеся нынешнего хозяина Белого дома. В их число входят в том числе разбирательства на предмет того, имел ли место сговор между РФ и лицами из окружения Трампа с тем, чтобы помочь последнему одержать победу на выборах 2016 года в США. Также комитеты выясняют, имелись ли у Трампа какие-либо бизнес-связи с Москвой, использовал ли он свои президентские полномочия с целью личного обогащения, а также пытался ли он как-то помешать проведению расследований в его отношении.

Напомним, экс-директор Трампа по коммуникациям передаст в Конгресс личный рабочей дневник с заметками о президенте. Конгрессмены планируют установить, препятствовал ли Трамп правосудию.

Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать. Также Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.

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