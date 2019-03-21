Белый дом отказался предоставить демократам записи разговоров Трампа и Путина
Чиполлоне подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз
Белый дом в четверг отказался предоставлять представителям Демократической партии в Конгрессе документы, связанные с переговорами президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила газета "Политико".
"В запросах комитетов [Палаты представителей] не приводятся юридические основания для того, чтобы другая ветвь власти могла заставить президента обнародовать детали дипломатического общения с иностранными лидерами", — приводит газета слова юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне.
В письме на запрос главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и председателя комитета по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса он подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз.
"Согласно установленному закону, ответственность за ведение международных отношений лежит исключительно на исполнительной власти", — отметил Чиполлоне. "Президент должен иметь возможность свободно вступать в дискуссии с иностранными лидерами и не опасаться, что эти разговоры будут раскрыты и использованы в политических целях. И иностранные лидеры тоже должны быть в этом уверены", — заявил представитель администрации США.
Ранее представители этих трех комитетов направили в Белым дом запрос о предоставлении "всех документов и данных, связанных с переговорами Путина и Трампа, включая телефонные звонки и личные встречи".
В настоящий момент как минимум шесть комитетов американского Конгресса проводят собственные расследования, так или иначе касающиеся нынешнего хозяина Белого дома. В их число входят в том числе разбирательства на предмет того, имел ли место сговор между РФ и лицами из окружения Трампа с тем, чтобы помочь последнему одержать победу на выборах 2016 года в США. Также комитеты выясняют, имелись ли у Трампа какие-либо бизнес-связи с Москвой, использовал ли он свои президентские полномочия с целью личного обогащения, а также пытался ли он как-то помешать проведению расследований в его отношении.
Напомним, экс-директор Трампа по коммуникациям передаст в Конгресс личный рабочей дневник с заметками о президенте. Конгрессмены планируют установить, препятствовал ли Трамп правосудию.
Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать. Также Трамп неоднократно называл фейками все обвинения в связях его избирательной команды с Россией.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Белый дом отказался предоставить демократам записи разговоров Трампа и Путина". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Твитократия" Трампа и охота на бен Ладена: ТОП-7 самых знаменитых записей в истории Twitter
21 марта исполняется 13 лет одной из самых популярных социальных сетей
Ссорят с олигархами: американский дипломат рассказал, как санкции США вредят Путину
По мнению Дэвида Пеймана, санкции уже создали несогласие между олигархами и Кремлем