Белый дом отложил решение по предоставлению Киеву торговых привилегий: подробности

В начале октября, почти через два месяца после отзыва своих рекомендаций, Лайтхайзер направил необходимые документы в Белый дом во второй раз

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Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал свою рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий в отношении Украины.

Об этом сообщила газета со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации The Washington Post.



Источник рассказал The Washington Post, что документы по поводу торгового статуса Украины и двух других стран несколько недель находились на рассмотрении Белого дома в рамках установленного правилами "процесса обзора". По данным издания, президент хочет "полной ликвидации" глобальной торговой программы. Речь идет о Генеральной системе преференций, которая позволяет 120 странам поставлять примерно 1,5% от общего объема импорта США без оплаты таможенных пошлин. Тем не менее в марте 2018 года Трамп продлил программу до 2020 года, а Лайтхайзер на протяжении последних недель ведет переговоры с Индией по восстановлению льгот в рамках данной программы, которых она была лишена в марте.

В начале октября, почти через два месяца после отзыва своих рекомендаций, Лайтхайзер направил необходимые документы в Белый дом во второй раз. Однако, продолжает газета, он отозвал их снова 17 октября на фоне скандала вокруг телефонной беседы Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Теперь, по сведениям издания, вашингтонская администрация планирует уже в этом месяце предоставить Украине эти торговые привилегии.

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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