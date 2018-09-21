Белый дом подготовил новую стратегию борьбы с киберпреступностью

В стратегии представлены новые инструкции по соблюдению безопасности в киберпространстве для всех федеральных ведомств

Белый дом 20 сентября предупредил иностранных хакеров об ужесточении наказаний за кибепреступления. Это станет возможно благодаря принятию новой национальной стратегии кибербезопасности США.

Американские разведывательные службы ожидают, что число кибератак против США значительно вырастет накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Голосование состоится чуть больше чем через месяц, 6 ноября.

В стратегии представлены новые инструкции по соблюдению безопасности в киберпространстве для всех федеральных ведомств. Вашингтон рассчитывает защитить данные государственных структур и личную информацию всех жителей США. Об этом журналистам рассказал советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, необходимость в изменении политики возникла "не потому, что мы хотим проводить агрессивные операции в киберпространстве". Дело в том, объяснил советник Трампа, что назрела необходимость в создании "защитных структур, которые продемонстрируют (нашим) противникам, что проведение операций против нас обойдется им дороже, чем они рассчитывают".

В стратегии описывается целый ряд приоритетных направлений политики кибербезопасности США. Среди таких приоритетов – разработка международной интернет-политики и наем на работу в государственые ведомства компетентных сотрудников в сфере кибербезопасности.

Новую стратегию кибербезопасности в Белом доме представили после решения администрации Трампа отменить приказ PPD-20, подписанный экс-президентом Бараком Обамой. Этот приказ затруднял сотрудникам военных действий процесс слежки за хакерами, так как для этого требовалось пройти целый ряд проверок. По словам Болтона, отмена РРD-20 облегчит для силовых ведомств борьбу с иностранными киберугрозами.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия киберкомандования вооруженных сил страны.

Теперь ведомство может осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак.

Как отмечает газета, одной из причин расширения полномочий киберкомандования были вторжения России в американские сети во время президентских выборов 2016 года в США.