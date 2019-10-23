Очередная отставка в Белом доме: от Трампа ушла топ-советница

Келли Энн Шоу была доверенным лицом президента США на саммитах G7 и G20

Келли Энн Шоу. Фото: скриншот

Вслед за спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером Белый дом решила покинуть еще одна высокопоставленная чиновница – советница президента по вопросам внешней торговли и саммита "Большой семерки" Келли Энн Шоу.

Кроме того, она занимала посты заместителя помощника президента по международным экономическим вопросам и заместителя директора Национального экономического совета.

Как сообщили в администрации Дональда Трампа, она оставит свою должность 25 октября, чтобы начать работать в частном секторе.

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Шоу входила в экономическую команду Белого дома и была доверенным лицом президента США на саммитах G7 и G20, а также консультировал президента США во время торговых переговоров с Китаем.

"Келли Энн сделала выдающуюся карьеру в торговой политике и сыграла важную роль в реализации торговой и экономической повестки администрации. Нам будет ее не хватать", – прокомментировал ее решение директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу.

Стоит отметить, что свою должность она заняла лишь в этом году, сменив Клета Уильямса. Кто придет ей на замену, в администрации Трампа не сказали.

Напомним, это уже не первая отставка в американском правительстве за прошедший год. В декабре на фоне расхождения во многих взглядах Трамп отправил в отставку главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Сегодня" также сообщали об отставке архитектора мирного урегулирования между Израилем и палестинцами – спецпредставителя США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблатта.

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