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Белый дом полностью сотрудничал с Мюллером – Минюст США

Сегодня, 18:16

Трамп не предпринял ничего, чтобы спецпрокурор не получил документы, необходимые для завершения его расследования

Фото: AFP

Белый дом в полной мере сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, несмотря на недовольство президента США Дональда Трампа проводимым расследованием данных о российском вмешательстве в американские выборы. Об этом заявил в четверг министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции. Она была посвящена публикации полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования.

"Тем не менее, Белый дом полностью сотрудничал со спецпрокурором в проведении расследования, предоставив доступ к документам избирательного штаба (Трампа) и Белого дома, направив нескольких помощников высокого ранга для дачи показаний", – сказал он.

"На самом деле президент (Трамп) не предпринял ничего, чтобы спецпрокурор не получил документы, необходимые для завершения его расследования", – добавил Барр.

Он затронул вопрос, чинил ли глава государства помехи правосудию в лице спецпрокурора Мюллера.

"Помимо вопроса, носили ли чьи-то действия характер помех (правосудию), (изложенные выше) свидетельства некоррумпированности мотивов существенно перевешивают значимость любых обвинений, будто у президента [США] имелось намерение создать помехи этому расследованию", - заверил глава Минюста США.

"Как признает спецпрокурор, имеются убедительные свидетельства того, что президент был очень разочарован и разгневан, искренне веря, что расследование подрывает его президентство", - отметил Барр, обратив внимание на то, что, с точки зрения Трампа, его политические соперники и противоправные утечки конфиденциальных данных в СМИ отражались на разбирательстве Мюллера.

Ранее Барр заявил, что Россия совершала вмешательство в выборы президента США в 2016 году, но без участия в этом штаба на тот момент кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Расследование российского вмешательства в американские выборы началось в мае 2017 года и завершилось спустя почти два года – 23 марта 2019 года.

Им руководил бывший директор ФБР Роберт Мюллер. 24 марта Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные заключения его расследования. В четырехстраничном документе говорилось, что спецпрокурор признал отсутствие какого-либо сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и властями России.

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Тег Трамп, Мюллер, спецпрокурор, Барр

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Источник:

ТАСС

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