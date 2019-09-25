Белый дом пообещал предоставить Конгрессу жалобу сотрудника разведки на Трампа

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Белый дом до конца недели предоставит американским законодателям текст жалобы на президента США Дональда Трампа, которую написал сотрудник американской разведки, в частности, из-за содержания телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, Трамп уже одобрил предоставление Конгрессу жалобы, а также доклада генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, которому и был адресован документ. Представители администрации сообщили изданию, что решение и сроки его исполнения могут измениться в течение следующих нескольких дней. Президент заявил, что опубликует полную стенограмму июльского телефонного разговора с Зеленским.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) сообщил, что сотрудник американской разведки, подавший жалобу на Трампа, хочет выступить в его комитете.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем Аткинсону. Позднее выяснилось, что жалоба, в частности, касалась июльского разговора президента США с Зеленским. При этом законодатели после беседы с генеральным инспектором рассказали, что жалоба касается многих вопросов, не только этого разговора.

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Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

В тренде Конгресс США официально индицировал процедуру импичмента Трампа

Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера, пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Также спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства после скандала.

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды.

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

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