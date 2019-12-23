Белый дом поручил заморозить помощь Киеву сразу после звонка Трампа Зеленскому – СМИ

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В Белом доме после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского поручили Пентагону приостановить выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой на электронные письма представителей администрации США, которые были опубликованы некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

Как сообщается, чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после телефонного разговора президентов США и Украины в электронном письме просил, чтобы Минобороны США "приостановило" оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в электронном письме.

Административно-бюджетное управление Белого дома, в свою очередь, назвало необоснованным увязывание приостановки помощи Украине с телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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"Увязывать приостановку помощи со звонком безрассудно. Как уже сообщалось публично, о приостановке помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту – это ввод в заблуждение и неточность", – заявила представитель управления Рейчел Семмел, комментируя публикацию документов, которые раскрывают новые подробности заморозки военной помощи Украине в комментарии CNN.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

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Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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