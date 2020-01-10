Белый дом: резолюция Палаты представителей по Ирану подрывает способность противостоять его угрозам

«Президент имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма», - заявили в Белом доме

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Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять террористической деятельности со стороны Тегерана. Об этом говорится в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент имеет право, и обязанность защищать страну и граждан от терроризма. Это то, что он продолжает делать, и мир становится безопаснее, — отмечается в тексте. — Резолюция направлена на то, чтобы подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, это попытка помешать президенту защитить страну и ее интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны".

В Белом доме назвали документ лишь "очередным политическим шагом". "Решение президента нанести удар по Касему Сулеймани было правильным и санкционировано конституционными полномочиями хозяина Белого дома как главнокомандующего и главы исполнительной ветви власти, а также разрешением на применение силы от 2020 года", — указывается в тексте.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары иранских Вооруженных сил по американским базам в Ираке стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе.

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Амир-Али Хаджизаде подчеркнул, что целью ракетного удара иранских ВС по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат противника, а нанесение ущерба военной технике.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Тем временем эксперт рассказал, как быстро США могут справиться с Ираном.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

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