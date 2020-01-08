Белый дом: Трампа уведомили об атаках в Ираке

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Президент США Дональд Трамп отслеживает ситуацию с атаками на американские базы в Ираке вместе с командой по национальной безопасности. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Мы в курсе сообщений об атаках на американские объекты в Ираке, — сказала она. — Президент уведомлен, отслеживает ситуацию и консультируется с командой по национальной безопасности".

Президент США Дональд Трамп и его ключевые министры и помощники проводят в эти минуты экстренное совещание в связи с ракетным ударом Ирана по ряду военных баз в Ираке, на которых размещаются американские военнослужащие.

Новостные телекомпании США продемонстрировали кадры приезда в Белый дом шефа Пентагона Марка Эспера и госсекретаря США Майкла Помпео.

Заметим, что Трамп побывал на базе Айн аль-Асад в 2018 году.

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В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две США базы в Ираке.

Напомним, что Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана —Ред. ) заявил, что ракетные удары, были нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Операции дали имя "Мученик Сулеймани". КСИР предупредил США о новых ударах в случае ответной атаки и призвал вывести войска из Ирака, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих.

Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

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Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

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