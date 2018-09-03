Белый дом выпустил монету в честь саммита Трампа и Путина в Хельсинки

Сегодня, 02:45

На сувенирах изображен кафедральный собор в Хельсинки на фоне флагов РФ и США

Фото: twitter.com/kenvogel
Фото: twitter.com/kenvogel

Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Заказать ее можно на сайте официального магазина сувениров в Белом доме. Стоимость изделия – 100 долларов.

Фотографию монеты опубликовал в своем Twitter журналист газеты The New York Times Кеннет Фогель.

"Мы до сих пор не знаем, о чем договорились Трамп и Путин. Но теперь я могу сообщить, что команда Агентства связи Белого дома действительно создала пробную монету, посвященную этому случаю. Увы, в нем нет лиц Трампа и Путина", – написал журналист.

По центру сувенирной монеты выбит Кафедральный собор финской столицы на фоне российского и американского государственных флагов. По кругу написаны имена участников саммита – президентов США и России, в центре – дата и надписи: на русском "встреча на высшем уровне", на английском "саммит Белого дома и Кремля". На оборотной стороне монеты изображены Белый дом, авиалайнер президента США и его печать.

22 мая The New York Times сообщала, что на фоне встречи Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном агентство связи Белого дома выпустило памятную монету с изображениями двух лидеров. 

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Лидера КНДР Ким Чен Ына пригласили в Россию в сентябре 2018 года. Его будут ждать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Путин, Белый дом, монета, встреча, Дональд Трамп, Хельсинки
Источник:

"Сегодня"

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