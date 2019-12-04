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Белый дом заявил об отсутствии доказательств противоправных действий Трампа

4 декабря, 02:02

Доклад Шиффа звучит как бред подвального блоггера, - заявили в Белом доме

/ Фото: Pixabay

Доклад комитета по разведке Палаты представителей США по импичменту демонстрирует отсутствие у демократов каких-либо доказательств противоправных действий президента США Дональда Трампа, считает администрация президента.

"В конце этого одностороннего фиктивного процесса председателю Шиффу (Адам Шифф, председатель комитета по разведке -Ред.) и демократам совершенно не удалось представить никаких доказательств нарушения президентом Трампом", – говорится в заявлении пресс-секретаря президента Стефани Гришем.

По ее мнению, доклад комитета по разведке, отражает не что иное, как "разочарование".

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"Доклад председателя Шиффа звучит как бред подвального блоггера, пытающегося что-то доказать, когда нет никаких доказательств", – добавила она.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

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Также в докладе демократы утверждают, что Трамп стал президентом при помощи вмешательства России в выборыи сообщается, что Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против Байдена.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Белый дом импичмент доказательства доклад Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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