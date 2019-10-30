Беседа Трампа и Зеленского: свидетеля обвинили в излишней "любви к Украине"

Сторонники президента США Дональда Трампа обвинили в недостаточном патриотизме и излишней "любви к Украине" сотрудника Совета нацбезопасности Белого дома Александера Виндмана, присутствовавшего во время телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским,
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Atlantic.
Виндмана – заслуженного офицера, который был ранен в Ираке и имеет награды – сторонники Трампа безосновательно обвиняют, "прибегая к токсической ксенофобии".
"Вполне очевидно, что Виндман невероятно обеспокоен защитой Украины. Не знаю, заботит ли его американская политика, но его главная миссия убедиться, что Украина получила (американское – Ред.) оружие. Я это понимаю. У нас у всех приверженность к нашей родине... У него привязанность к Украине, он разговаривает на украинском, приехал из той страны и хочет убедиться, что украинцы в безопасности и свободны. Я понимаю это", – цитирует The Atlantic бывшего конгрессмена Сена Даффи, сторонника Трампа.
По крайней мере один член Палаты представителей от республиканцев, Лиз Чейни высказалась в защиту Виндмана. "Стыдно подвергать сомнению его патриотизм и любовь к этой стране (США – Ред.)",- отметила она.
Виндман приехал в США вместе с родителями еще в трехлетнем возрасте как "еврейский беженец из-под советского гнета".
Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.
На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.
Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .
Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу
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