Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека

Компания приостановила тестирование своих беспилотных автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто

Автомобиль Uber насмерть сбил человека, находясь в автономном режиме. Об этом сообщает The New York Times в понедельник, 19 марта.

Инцидент произошел сегодня утром в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона). Автомобиль Uber сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился водитель, но машина двигалась самостоятельно в режима автопилота.

Пострадавшая скончалась в больнице. Ее личность не раскрывается.

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Отмечается, что в настоящее время это первое известное ДТП с трагическим исходом на дорогах общего пользования, в котором участвует беспилотный автомобиль.

В Uber заявили, что полностью сотрудничают с властями. Компания приостановила тестирование своих беспилотных автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.

Ранее тестовый внедорожник Volvo XC90 компании Uber, оснащенный системами автономного управления, попал в аварию и перевернулся на бок в Аризоне.

Кроме того, американская Uber Technologies Inc., разработчик сервиса по заказу такси, планирует запустить летающие автомобили с пилотом к 2020 году.