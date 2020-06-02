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Беспорядки в США: мародеры ограбили поезд прямо на ходу (видео)

2 июня, 11:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

На кадрах видно как несколько человек, вскрыв один из контейнеров поезда, скидывают коробки с телевизорами

Массовыми протестами в Соединенных Штатахвсе чаще начинают пользоваться мародеры.

Так, в сеть попало видео, как толпа в Чикаго прямо на ходу грабит грузовой поезд с бытовой техникой.

На кадрах видно, как несколько человек, вскрыв один из контейнеров поезда, скидывают коробки с телевизорами своим сообщникам, бегущим за движущимся поездом.

Мародеры в США. Источник: KaySwiss Roll

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Как известно, в ряде американских штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки. Причиной всплеска гражданского неповиновения послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Хотя всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве, протесты в стране набирают обороты.

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Из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час, а президент США Дональд Трамп пригрозил применить войска для наведения порядка в стране.

Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

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США протесты мародеры

Источник: Сегодня

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