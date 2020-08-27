Українська
$ 27,39
32,28
  1. Мировые новости
  2. США

Беспорядки в США: Трамп посылает Нацгвардию в Висконсин

27 августа, 02:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Губернатор штата согласился принять федеральную помощь

Власти Соединенных Штатов направляют правоохранителей в помощь местным полицейским в город Кеноша в штате Висконсин, где третьи сутки продолжаются беспорядки после того как полицейские стреляли в афроамериканца. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Реклама

"Мы не будем терпеть грабежи, поджоги, насилие и беспредел на американских улицах", – написал глава США.

Он рассказал, что вначале поговорил по телефону с губернатором Висконсина Тони Эверсом, и он согласился принять федеральную помощь.

"Сегодня я пошлю представителей федеральных правоохранительных органов и Национальную гвардию в Кеношу, Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок", – написал Трамп.

В тренде
Белорус показал видео, как ОМОН в автозаке пытал задержанных

Ранее мы сообщали, что в США в городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские в воскресенье, 23 августа, несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Реклама

По словам полицейских, 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк был причастен к инциденту, связанному с домашним насилием.

В то же время в сети появилось снятое очевидцем видео, на котором видно, как двое полицейских несколько раз стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США беспорядки чернокожий афроамериканец Дональд Трамп Висконсин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото
Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фотоFun
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Украина обновила список стран
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоныУкраина
Трамп думал, что Украина — это часть России – Болтон
Трамп думал, что Украина — это часть России – БолтонПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять