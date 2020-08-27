Беспорядки в США: Трамп посылает Нацгвардию в Висконсин

Власти Соединенных Штатов направляют правоохранителей в помощь местным полицейским в город Кеноша в штате Висконсин, где третьи сутки продолжаются беспорядки после того как полицейские стреляли в афроамериканца. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

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"Мы не будем терпеть грабежи, поджоги, насилие и беспредел на американских улицах", – написал глава США.

Он рассказал, что вначале поговорил по телефону с губернатором Висконсина Тони Эверсом, и он согласился принять федеральную помощь.

"Сегодня я пошлю представителей федеральных правоохранительных органов и Национальную гвардию в Кеношу, Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок", – написал Трамп.

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Ранее мы сообщали, что в США в городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские в воскресенье, 23 августа, несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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По словам полицейских, 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк был причастен к инциденту, связанному с домашним насилием.

В то же время в сети появилось снятое очевидцем видео, на котором видно, как двое полицейских несколько раз стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину.

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