Беспорядки в США: Трамп посылает Нацгвардию в Висконсин

Власти Соединенных Штатов направляют правоохранителей в помощь местным полицейским в город Кеноша в штате Висконсин, где третьи сутки продолжаются беспорядки после того как полицейские стреляли в афроамериканца. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Мы не будем терпеть грабежи, поджоги, насилие и беспредел на американских улицах", – написал глава США.
Он рассказал, что вначале поговорил по телефону с губернатором Висконсина Тони Эверсом, и он согласился принять федеральную помощь.
"Сегодня я пошлю представителей федеральных правоохранительных органов и Национальную гвардию в Кеношу, Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок", – написал Трамп.
Ранее мы сообщали, что в США в городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские в воскресенье, 23 августа, несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По словам полицейских, 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк был причастен к инциденту, связанному с домашним насилием.
В то же время в сети появилось снятое очевидцем видео, на котором видно, как двое полицейских несколько раз стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину.
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