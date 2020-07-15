Протесты за кампанию: как беспорядки в США влияют на выборы президента

Предвыборная президентская кампания в США продолжается на фоне не утихающих уже второй месяц акций протеста и массовых беспорядков. Убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда уже привело к десяткам смертей и тысячам пострадавших в ходе протестов. Помимо прямых жертв беспорядков, есть и другие – как предполагается, множество людей заразилось коронавирусом именно во время акций.

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У одних граждан США протесты вызывают все большее недовольство. Другие, разочарованные реакцией на происходящее политэлит, проявляют еще большую активность.

Как протесты и беспорядки влияют на ход кампании, могут ли они в итоге стать причиной отмены выборов, сайт "Сегодня" разбирался с помощью экспертов.

Протестов меньше – жертв больше

244-я годовщина независимости Соединенных Штатов Америки вполне может войти в анналы празднования как "черная годовщина". В этот день около тридцати человек были убиты, десятки ранены. Многие из них не были участниками акций, однако стали жертвами преднамеренного расстрела. Так, например, в Чикаго из подъехавшего автомобиля беспричинно расстреляли группу подростков, отмечавших праздник. Один из подростков погиб, еще двое ранены. В этот же день жертвой расстрела в городе стала 9-летняя девочка, которая с другими детьми и взрослыми мирно праздновала на улице День независимости. В обоих случаях преступники просто подъезжали на машине и открывали огонь по людям, что наводит на мысль о провокационных мотивах их действий.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что протесты к началу июля пошли на спад.

"Ситуация с протестами по стране стабилизировалась. Число демонстраций и протестов сократилось. Но вот число убитых и раненых сильно подскочило. В Чикаго, например, в один день пострадали 67 человек. Такие же тенденции отмечаются и в других городах Америки. Увеличение жертв связано не столько с самими протестами, сколько с тем, что полиция в этих местах либо распущена, либо парализована, ситуацию контролируют радикалы. Во многих городах полиция отказывается выполнять свои обязанности, так как за каждое применение силы полицейские могут потерять работу, оказаться под судом и попасть в тюрьму, не говоря уже о том, что они просто могут потерять жизнь", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" профессор истории в Бард-колледж (США) Геннадий Шкляревский.

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По его словам, в городах, где контроль на улицах взяли в руки радикалы, полиция практически отсутствует.

"Там господствуют хаос и беззаконие, расширяется наркоторговля и проституция. А с ростом преступной деятельности начинается борьба за территорию между различными бандами, которые решают конфликты с помощью оружия. В этой ситуации больше всего достается мирному населению, так как эти разборки проходят там, где живут люди, преимущественно бедное население. Потому сейчас именно черное население во многих населенных пунктах просит ввести чрезвычайное положение и призвать Национальную гвардию", – отмечает Геннадий Шкляревский.

Время от времени американские власти действительно прибегают к помощи Нацгвардии. Так поступили власти штата Джорджия, объявив режим ЧП и введя подразделения Нацгвардии после беспорядков и появления жертв в День независимости. Но в целом, как отмечают эксперты сайта "Сегодня", реакция американского истеблишмента – как республиканцев, так и демократов – скорректирована с прицелом на президентские выборы.

"Реакцию американского истеблишмента трудно назвать адекватной. Большинство из них поддержали публично главный лозунг протеста – "Черные жизни имеют значение", зато лозунг, который действительно призывает к межэтническому миру – "Каждая жизнь имеет значение!" – остался без внимания значительной части лидеров мнений. С одной стороны, это раскалывает общество, с другой – мобилизует электорат. Поэтому протесты не прекратятся до завершения выборов. Тактически протесты помогут демократам победить на выборах, однако стратегически они уже начали разрушать основы американского государства – американские исторические нарративы. Эти протесты сводят до абсурда борьбу против расизма и разжигают межнациональную и расовую вражду в американском обществе", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава общественной организации "Ассоциация политических наук" Дмитрий Синченко.

По мнению Геннадия Шкляревского, протесты, с одной стороны, выгодны демократам, так как позволяют мобилизовать электорат. С другой – негативное отношение американцев к беспорядкам может сыграть в итоге злую шутку с рейтингом Джо Байдена.

"Продолжающиеся беспорядки – это их единственный шанс победить на выборах. Но для победы им нужна поддержка независимых и умеренных, для которых левые радикалы неприемлемы. Так что демократы попадают прямо между Сциллой и Харибдой. Для них эта ситуация легко может кончиться полным провалом. Растущая часть населения видит Демократическую партию как партию, несущую угрозу общественному порядку и безопасности граждан. Естественно, что независимые и умеренные отходят от демократов", – говорит Геннадий Шкляревский.

Трамп, Байден, выборы-2020 / Фото: Getty Images

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В свою очередь заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко отмечает, что использовать ситуацию в свою пользу стараются обе крупнейшие политические партии США.

"Протест в США, скорее всего, уже давно сошел бы на нет, если бы не избирательная кампания. Действующий президент также занял позицию не лидера нации, а лидера собственного электората. И вместо того, чтобы договариваться с протестующими, идти на какие-то уступки, он подыгрывает настроениям своего электората и посылает четкие месседжи об антизаконности действий митингующих и о необходимости применения против них силы. Фактически это порождает четкую поляризацию электората как республиканцев, так и демократов. Но стимулирует протестующих к усилению протестов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Богдан Петренко.

О левых экстремистах, России и Китае

При этом эксперты далеки от мысли, что сами протесты инспирированы либо подогреваются одной или другой крупнейшей политической силой в США. Речь идет лишь о попытках обернуть неконтролируемый процесс в свою пользу.

"Протесты после смерти 25 мая Флойда с самого сначала имели стихийный характер. Затем, кажется, окончательно вышли из-под контроля как власти, так и оппозиции. Так обычно бывает с ситуациями, которые политология называет "революционными", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

"Рулят" же сегодня на улицах американских городов левые радикалы, отмечает Геннадий Шкляревский.

"В обострении ситуации и росте беспорядков по-настоящему заинтересованы только левые радикалы. Это прежде всего "Антифа" и "Черные жизни важны" (ЧЖВ). Возродилась также организация "Черные пантеры". Среди радикалов сильны антиэлитарные настроения. Они выступают против элит в целом, не проводя особых различий между республиканцами и демократами, между белым населением, которое поддерживает Трампа, и богачами из Голливуда, которые поддерживают радикалов. Они громят всех. Чего стоит их недавний рейд на Родео-драйв, самой престижной улице Лос-Анджелеса, где расположены знаменитые бутики. Они развалили и разграбили там все, не оставив камня на камне", – отмечает Геннадий Шкляревский.

Впрочем, в эскалации напряженности заинтересованы не только американские радикалы. По мнению Богдана Петренко, есть такая заинтересованность и у внешних сил. Которые хотели бы видеть США погрузившимися в собственные проблемы, а не ведущими активную деятельность на международном уровне.

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Согласен с таким мнением и Дмитрий Синченко.

"Если говорить о внешних силах, то заинтересованы во внутренних проблемах и нестабильности внутри США, конечно же, идеологические оппоненты Соединенных Штатов – Россия и Китай. Нет никаких сомнений в том, что спецслужбы этих двух стран уже работают на улицах американских городов", – говорит политолог.

Зыбкие рейтинги

Говорят, что если революцию нельзя контролировать или возглавить, то следует хотят бы попытаться ею воспользоваться. Сайт "Сегодня" уже писал, что пока лучше удалось это демократам. Рейтинг Джо Байдена демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, в то время как рейтинг действующего президента Дональда Трампа практически застыл. Впрочем, конечно, происходит это не только из-за протестов – гораздо большую роль сыграл экономический кризис, спровоцированный коронавирусом.

Однако эксперты не уверены, что тенденция продолжится. Более того, при определенных обстоятельствах ситуация сыграет в пользу Трампа.

"Если бы протесты не сопровождались различного рода эксцессами, это однозначно привело бы к падению рейтинга Трампа. Но продолжительность самого протеста приводит к его деградации. Речь идет уже не только о случаях мародерства, но и о крайностях, которые иногда охватывают участников – например, борьба с символами американского государства или произвол, который время от времени происходит в контролируемых протестующими зонах. Например, в известном CHOP в Сиэтле (Организованный (Оккупационный) протест Капитолийского холма; англ. Capitol Hill Organized (or Occupied) Protest; самопровозглашенная автономия. – Ред.), где после ряда убийств полиции дали добро на восстановление контроля над территорией. То есть чем дольше будет продолжаться протест, тем более агрессивные и крайние формы он будет приобретать. Если бы протесты начались, условно говоря, в августе, то однозначно можно было бы говорить о поражении Трампа на выборах. А так есть вопросы. Многое будет зависеть от способности Байдена пройти тонкой линией между поддержкой идей протестующих и осуждением их радикальных действий. В целом можно говорить, что демократы получили рост рейтингов в тактическом измерении, а республиканцы – высокую вероятность роста собственных рейтингов в долгосрочной перспективе", – говорит Богдан Петренко.

По словам Андрея Мартынова, пока что акции протеста консолидируют избирателей вокруг Трампа под лозунгом "закон и порядок" и вокруг Байдена – под либеральными лозунгами.

"Ситуация общественным мнением в США воспринимается строго по партийному признаку. Сторонники Трампа отмечают, что беспорядки происходят в штатах, где правят губернаторы или мэры-демократы. Многие представители среднего класса (независимо от расовой идентификации) считают, что протесты зашли слишком далеко. Формально Байден пока впереди. Но эта избирательная кампания является одной из самых непрогнозируемых в политической истории США", – отмечает Андрей Мартынов.

Выборы "состоятся в любую погоду"

В чем единодушны эксперты, так это в том, что самим выборам акции протеста не угрожают. Как минимум пока.

"Помешать проведению выборов может только введение чрезвычайного положения на территории США. Но это не может быть осуществлено руками лишь президента или одной политической силы. В Сенате большинство у республиканцев. В Палате представителей – у демократов. Поэтому этот вопрос, если он будет инициирован президентом, в Сенат может даже не дойти. Поэтому этот сценарий кажется невероятным", – говорит Андрей Мартынов.

По словам Геннадия Шкляревского, "предстоящие выборы слишком важны для обеих сторон и мало кто поддерживает идею их переноса".

Протесты в США идут волнами. Как только кажется, что все начинает утихать, появляется новая причина для возобновления акций:

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