"Беспрецедентная эскалация": США закрыли консульство Китая, дипломаты жгут документы

Госдеп обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела и нарушении суверенитета США

Вслед за обвинениями Китая в попытке похитить американские разработки в области вакцины от коронавируса, США решили закрыть консульство КНР в 2-миллионном Хьюстоне, штат Техас.

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Об этом 22 июля сообщили в BBC.

Пекин уже выразил свое возмущение – в китайском МИД это назвали "возмутительным и неоправданным шагом, который нанесет вред отношениям Китая и США".

А представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбин назвал это "беспрецедентной эскалацией" и "политической провокацией, запущенной в одностороннем порядке американской стороной, которая серьезно нарушает международное законодательство", в связи с чем пригрозил Вашингтону ответом.

В Госдепартаменте такое решение уже объяснили.

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"Мы выступили за закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне с целью защиты американской интеллектуальной собственности и частной информации", – гласит заявление пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус.

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Она обвинила Пекин в нарушении суверенитета и запугивания народа США, недобросовестной торговой практике, краже американских рабочих мест и нарушении положений Венской конвенции о невмешательстве дипломатов во внутренние дела принимающей страны.

По данным китайских СМИ, американские власти дали 72 часа на закрытие консульства и сообщили об этом Пекину еще накануне. Сотрудники консульства в Хьюстоне перед отъездом в настоящее время сжигают документы во внутреннем дворе.

Напомним, что сейчас противостояние США и Китая набирает обороты. На фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за Китая Вашингтон решил покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Подробности в видеосюжете:

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