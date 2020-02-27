Бессмысленная стрельба: в США уточнили количество жертв стрелка на пивоваренной компании

Мужчина, который открыл стрельбу в административном здании пивоваренной компании MolsonCoors, что в американском городе Милуоки (штат Висконсин – Ред), покончил с собой. Об этом сообщил шеф полиции Милуоки Альфонсо Моралес, – сообщает NBC.

Полицейские обнаружили подозреваемого — 51-летнего жителя Милуоки — умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Также они обнаружили тела еще пятерых человек. Все они работали на MolsonCoors.

Имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Людей, получивших огнестрельные ранения на пивоваренном предприятии и выживших, нет.

Также следователи планируют опросить сотрудников компании, чтобы составить окончательную картину происшедшего на территории комплекса, насчитывающего около двадцати зданий. "MolsonCoors — это крупная компания, число работников местного предприятия которой превышает одну тысячу человек. Нам необходимо переговорить с несколькими из них и выяснить, кого именно не достает", — пояснил начальник полиции.

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Мэр Том Бэррет назвал случившееся "общественной трагедией", но отказался озвучивать версии мотивов стрелявшего. Вице-губернатор Висконсина Мандела Барнс отметил бессмысленность происшедшего. Мол, это была одиннадцатая массовая стрельба в штате с 2004 года.

Президент США Дональд Трамп также сообщил, что при стрельбе в Милуоки были убиты пять человек.

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Телеканал АВС сообщил со ссылкой на источники, чтострельбу открыл один из бывших сотрудников MolsonCoors. Мужчина был уволен ранее в этот же день. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

Напомним, ранее минимум четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

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