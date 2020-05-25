Без масок и впритык друг к другу: "коронавирусные" вечеринки возмутили США (фото, видео)

Американцы, несмотря на то что их страна остается самой пострадавшей от эпидемии коронавируса, решили провести длинные выходные на пляжах и в бассейнах, забыв об эпидемиологических мерах.

Как пишет The Guardian, жители США решили отпраздновать День поминовения (в этом году – 25 мая), который в стране негласно считается началом лета.

В частности, соцсети взбудоражили видеокадры с популярного озера Озарк в штате Миссури, где сотни людей купаются в бассейне без намека на социальную дистанцию и словно забыв об эпидемии.

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"О COVID-19 не беспокоимся", – говорится в одном из таких "твитов".

"Через 14 дней начнете", – ответили в комментариях.

Стоит отметить, что по данным Университета Джона Хопкинса, в 6-миллионном штате Миссури от коронавируса скончались 686 человек, а у губернатора Майкла Парсона призывают местных жителей соблюдать меры социальной дистанции и правила гигиены.

Вечеринки назвали причинами повторной волны заболевания и в штате Арканзас.

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"Я уверена, что все считали школьную бассейную вечеринку безвредной. Они молоды, плавают, просто активно проводят время – результатом этого стали новые положительные случаи", – заявила губернатор штата Аса Хатчинсон.

Озарк, Миссури. Фото: Twitter/Lawler50

Реклама Оушн-Сити, штат Мэриленд. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon

Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Галвестон, штат Техас. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

В городе Дейтона-Бич во Флориде для разгона пляжников пришлось даже задействовать полицию.

"Диснейленд и Universal (парки развлечений. – Ред.) закрыты. Все закрыто, так куда же все ринулись в первый теплый день с 50% ослаблением карантина? Все пришли на пляж", – заявил 24 мая шериф округа Волусия Майк Читвуд.

Впрочем, понять американцев можно – в этот же день их президент Дональд Трамп отправился в гольф-клуб, чтобы сыграть в эту игру. Как обычно, он был без маски и пожимал руки друзьям без перчаток.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в США подтверждены 1,68 млн случаев заражения коронавирусом, а более 98 тыс. человек скончались. Каждый день количество инфицированных в стране возрастает примерно на 20 тыс.

Но при этом Трамп не устает обещать, что его страна первой в мире создаст вакцину от COVID-19.

Кроме того, и он, и другие чиновники Белого дома постоянно винят Китай в замалчивании начала эпидемии и возлагают ответственность за Всемирную организацию здравоохранения.

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