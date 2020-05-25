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Без масок и впритык друг к другу: "коронавирусные" вечеринки возмутили США (фото, видео)

25 мая, 12:20

Станислав Кожемякин

Жители Америки решили отметить начало лета без намека на социальную дистанцию

Американцы, несмотря на то что их страна остается самой пострадавшей от эпидемии коронавируса, решили провести длинные выходные на пляжах и в бассейнах, забыв об эпидемиологических мерах.

Как пишет The Guardian, жители США решили отпраздновать День поминовения (в этом году – 25 мая), который в стране негласно считается началом лета.

В частности, соцсети взбудоражили видеокадры с популярного озера Озарк в штате Миссури, где сотни людей купаются в бассейне без намека на социальную дистанцию и словно забыв об эпидемии.

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"О COVID-19 не беспокоимся", – говорится в одном из таких "твитов".

"Через 14 дней начнете", – ответили в комментариях.

Стоит отметить, что по данным Университета Джона Хопкинса, в 6-миллионном штате Миссури от коронавируса скончались 686 человек, а у губернатора Майкла Парсона призывают местных жителей соблюдать меры социальной дистанции и правила гигиены.

Вечеринки назвали причинами повторной волны заболевания и в штате Арканзас.

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"Я уверена, что все считали школьную бассейную вечеринку безвредной. Они молоды, плавают, просто активно проводят время – результатом этого стали новые положительные случаи", – заявила губернатор штата Аса Хатчинсон.

Озарк, Миссури. Фото: Twitter/Lawler50

Озарк, Миссури. Фото: Twitter/Lawler50

Оушн-Сити, штат Мэриленд. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

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Оушн-Сити, штат Мэриленд. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon

Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon

Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Нью-Йорк. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Галвестон, штат Техас. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

Галвестон, штат Техас. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

В городе Дейтона-Бич во Флориде для разгона пляжников пришлось даже задействовать полицию.

"Диснейленд и Universal (парки развлечений. – Ред.) закрыты. Все закрыто, так куда же все ринулись в первый теплый день с 50% ослаблением карантина? Все пришли на пляж", – заявил 24 мая шериф округа Волусия Майк Читвуд.

Впрочем, понять американцев можно – в этот же день их президент Дональд Трамп отправился в гольф-клуб, чтобы сыграть в эту игру. Как обычно, он был без маски и пожимал руки друзьям без перчаток.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в США подтверждены 1,68 млн случаев заражения коронавирусом, а более 98 тыс. человек скончались. Каждый день количество инфицированных в стране возрастает примерно на 20 тыс.

Но при этом Трамп не устает обещать, что его страна первой в мире создаст вакцину от COVID-19.

Кроме того, и он, и другие чиновники Белого дома постоянно винят Китай в замалчивании начала эпидемии и возлагают ответственность за Всемирную организацию здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США эпидемия пляж коронавирус

Источник: Сегодня

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