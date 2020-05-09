Без масок: Трамп с супругой возложили венок на мемориале Второй мировой войны

В ходе церемонии глава Белого дома не стал выступать с речью

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей без масок возложили венок к Мемориалу Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие ветераны и глава Пентагона Марк Эспер. Трамп с супругой на расстоянии пообщались с ними, после чего обошли территорию мемориального комплекса. Большинство собравшихся были без масок, исключение составляли некоторые агенты Секретной службы и журналисты.

В Белом доме заявили, что Трамп был без маски из-за того, что он регулярно сдает тесты на коронавирус. Мол, президент всегда ставит на первое место безопасность ветеранов и американских граждан.

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В ходе церемонии глава Белого дома не стал выступать с речью и решил не отвечать на вопросы журналистов. Среди ветеранов, в частности, были участники высадки союзных войск в Нормандии и сражения в Арденнах.

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Ранее Белый дом опубликовал заявление Трампа в связи с отмечаемым 8 мая Днем победы в Европе в ходе Второй мировой войны. По словам президента США, кампания по искоренению фашизма в Европе является мрачным напоминанием о цене свободы.

Видео: Reuters

Напомним, что ранее украинские дипломаты в Берлине почтили память жертв Второй мировой войны.

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