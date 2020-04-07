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Big Brother: Facebook будет следить за перемещением пользователей в рамках борьбы с пандемией коронавируса

7 апреля, 03:12

Елена Кузьмич

Будут собирать данные о местонахождении пользователей на территории США

Американская компания Facebook будет собирать данные о перемещении пользователей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Специалисты компании, начиная с текущей недели, будут собирать данные о местонахождении пользователей на территории США и предоставлять их федеральным и местным властям. Информация будет носить анонимный характер и будет использована исключительно для составления статистических показателей, а также в выстраивании методов борьбы с распространением инфекции.

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По сведениям руководства Facebook, за счет получения такого массива данных властям будет проще отслеживать выполнение населением требований о соблюдении социальной дистанции. Кроме того, на основе полученной информации можно будет следить за тем, насколько серьезно жители США относятся к рекомендациям властей не покидать дома без крайней необходимости, а также выявлять штаты, между которыми наиболее активно перемещается население, создавая тем самым угрозу распространения коронавируса.

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В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 10,6 тыс. человек. В мире, по последним данным, коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.

Также главный инфекционист США указал на важную особенность коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Facebook коронавирус перемещение

Источник: ТАСС

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