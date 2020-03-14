Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

14 марта, 02:59

Елена Кузьмич

Гейтс сделал это, чтобы больше времени уделять благотворительности

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией.

Гейтс сделал это, "чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования, а также в противодействии изменению климата, в чем он все больше участвует". Гейтс "по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора" Microsoft и других ее руководителей. Главой компании является сейчас Сатья Наделла.

В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.

Реклама

Как подчеркнула Наделла, "Microsoft продолжит получать пользу от увлечения Гейтса техникой, его советов относительно развития продукции и сервисов".

Гейтс также сообщил в соцсети LinkedIn, что решил выйти из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. "В Microsoft и Berkshire Hathaway никогда не было такого сильного руководства, так что это верный момент, чтобы предпринять этот шаг", — написал он.

В тренде
Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина

Компания Microsoft была основана в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).

Напомним, что ранее Билл Гейтс дал 10 млн долларов на борьбу с вирусом-убийцей из Китая. Деньги пойдут на противодействие распространению коронавируса в КНР и Африке.

Напомним, ранее пользователи Twitter оценили поведение Гейтса, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Билл Гейтс Microsoft коронавирус совет директоров

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент США
Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент СШАРоссия
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны
Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут Украине
Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...