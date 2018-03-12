Билл Гейтс с женой выделят 170 млн долларов для "экономической мощи женщин"

Несколько дней назад филантроп Мелинда Гейтс заявила, что вместе с мужем Биллом Гейтсом они берут на себя обязательство выделить $170 миллионов "чтобы помочь женщинам реализовать свою экономическую мощь".

Пожертвования будут вычисляться из фонда Bill & Melinda Gates Foundation в течении четырех лет. Мелинда приводит в пример результаты исследования, согласно которым экономическая мощь является "наиболее перспективным пунктом для обеспечения гендерного равенства".

Кроме того, она подчеркнула, что обстановка в семье становится более здоровой, когда домашние финансы контролирует женщина: "Исследования показывают, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, покупают товары, которые работают на преодоление нищеты, такие как более питательная пища, здравоохранение и образование".

Также Гейтс отметила, что когда женщины обладают экономической властью, общины начинают переосмысливать роль женщины в обществе.

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"Самостоятельные женщины могут делать то, чего не могут достичь все благотворительные организации в мире: изменить неписанное правило, гласящее, что женщины менее значимые, чем мужчины. Наша роль заключается в том, чтобы сделать целевые инвестиции, которые дают женщинам возможность писать новые правила" – сказала Мелинда Гейтс.

Проект являет собой трехсторонний подход к экономическому расширению прав и возможностей женщин: во-первых, фонд Bill & Melinda Gates Foundation будет поддерживать и организовывать женщин-фермеров, чтобы они могли продавать свою продукцию по конкурентоспособным ценам; во-вторых, фонд будет работать в восьми странах, включая Индию, Танзанию и Пакистан, для продвижения женщин, использующих банковские счета; и, наконец, фонд будет способствовать созданию групп самопомощи, позволяющих женщинам и девочкам делиться информацией о всем, начиная от запуска малого бизнеса и заканчивая воспитанием здоровых детей".

Напомним, ранее Билл Гейтс, заявил, что криптовалюта причастна к гибели людей.

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