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Бизнесмены США хотят подать в суд на Трампа из-за повышения пошлин на мексиканские товары

31 мая, 19:53

Трамп объявил о повышении пошлин, начиная с 10 июня.

Фото: AFP

Объединение бизнесменов США рассматривают возможность подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за повышения таможенных тарифов на мексиканские товары. Об этом журналистам CNBC заявил вице-президент влиятельного объединения бизнесменов, Американской торговой палаты, Джон Мерфи.

В четверг Трамп объявил о повышении пошлин, начиная с 10 июня.

В заявлении на сайте Белого дома сообщается, что в случае, если Мексика не будет предпринимать действия по ограничению нелегальной миграции в США, пошлина будет расти по 5% ежемесячно до октября.

"Если будет урегулирован кризис незаконной миграции путем принятия эффективных мер со стороны Мексики, что будут определены нами в одностороннем порядке, пошлины будут сняты, – говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома. – Если же кризис будет продолжаться, пошлины будут повышены до 10% с 1 июля 2019".

Рынки ценных бумаг негативно отреагировали на сообщение о решении администрации Трампа. Основные американские фондовые индексы снизились на 0.75% при утренних торов в пятницу, сообщают СМИ.

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаровс 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег товары, Мексика, Трамп, пошлины

Вы сейчас просматриваете новость " Бизнесмены США хотят подать в суд на Трампа из-за повышения пошлин на мексиканские товары". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Голос Америки

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