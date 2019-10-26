Блэкаут в США после пожаров: число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн человек

/ Фото: REUTERS/Gene Blevins

Число жителей американского штата Калифорния, которых в профилактических целях отключили от электроснабжения, может возрасти с нынешних 605 тыс. до 1,5 млн. Об этом сообщило агентство деловых новостей Блумберг.

Оно изложило собственные выкладки. В настоящий момент Pacific Gas and Electric и еще две энергетические компании штата проводят плановое отключение электроэнергии у свыше 200 тыс. потребителей. По оценке агентства, это эквивалентно 605 тыс. человек. СМИ полагает, что эта цифра может возрасти до 1,5 млн человек ввиду высокой пожарной опасности на севере Калифорнии.

Власти штата отдали распоряжение об эвакуации нескольких тысяч жителей округа Сонома из-за сильного природного пожара, охватившего территорию площадью 10 тыс. акров (4,047 тыс. га). Огонь вспыхнул и начал стремительно распространяться из-за ветра, скорость которого достигает около 33,9 м/с.

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PG&E приступила к плановому прекращению подачи электроэнергии около 179 тыс. потребителей в целях предотвращения возгораний в условиях бури. Профилактика затрагивает жителей 17 округов Калифорнии. Аналогичные меры приняли еще две энергетические компании.

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В начале октября PG&E провела аналогичного рода профилактику, отключив на несколько дней от электроэнергии около 800 тыс. потребителей. Природные пожары тогда привели к гибели трех человек в Калифорнии и спровоцировали массовую эвакуацию.

В результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км. Как было установлено, бедствие было спровоцировано неполадками в работе линий электропередачи Pacific Gas and Electric в районе населенного пункта Пулга на севере Калифорнии. Компания согласилась выплатить штраф в размере 1 млрд долларов.

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