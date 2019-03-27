Блэкаут в США: во Флориде без электричества остались свыше 33 тысяч потребителей
Информации о пострадавших при взрыве не поступало
Взрыв на электростанции в американском округе Броуард, что в штате Флорида, привел к тому, что без электричества остались более 33 тыс. потребителей. Об этом сообщила электронная версия местной газеты "Майами геральд".
Оператором станции является компания Florida Power & Light. На месте взрыва начался пожар. Сотрудники компании и чрезвычайных служб проводят работы по восстановлению подачи электроснабжения.
Информации о пострадавших при взрыве не поступало.
Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Блэкаут в США: во Флориде без электричества остались свыше 33 тысяч потребителей". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гуайдо настаивает, что новый блэкаут в Венесуэле произошел из-за перегрузки в системе подстанций
Политик обвинил правительство в том, что оно "не способно найти решение кризиса"
Власти Венесуэлы уверяют, что электричество снова появилось на всей территории страны
Власти утверждают, что смогли быстро отреагировать, и электроснабжение постепенно восстановилось