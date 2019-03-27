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Блэкаут в США: во Флориде без электричества остались свыше 33 тысяч потребителей

Сегодня, 04:45

Информации о пострадавших при взрыве не поступало

Фото: Pixabay
Блэкаут в США: во Флориде без электричества остались свыше 33 тысяч потребителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ae0/6b9/5c9ae06b979ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ae0/6b9/5c9ae06b979ab.jpg США Информации о пострадавших при взрыве не поступало

Взрыв на электростанции в американском округе Броуард, что в штате Флорида, привел к тому, что без электричества остались более 33 тыс. потребителей. Об этом сообщила электронная версия местной газеты "Майами геральд".

Оператором станции является компания Florida Power & Light. На месте взрыва начался пожар. Сотрудники компании и чрезвычайных служб проводят работы по восстановлению подачи электроснабжения.

Информации о пострадавших при взрыве не поступало.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег США, флорида, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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