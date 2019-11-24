Блумберг хочет помешать Трампу стать президентом: советник миллиардера

Советник подчеркнул, что Блумберга "нельзя купить"

/ Фото: AFP

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг собирается не позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года. Об этом заявил главный советник магната Говард Вольфсон.

Как пишут американские СМИ, Блумберг планирует участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".

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Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не примет политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты, если станет главой Белого дома.

"За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить", - подчеркнул советник.

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Он отметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является "полностью независимым от каких-либо специальных интересов".

Издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем 54 млрд долларов.

Напомним, что Майкл Блумберг уже подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Трамп, в свою очередь, заявил, что Майкл Блумберг только навредит бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, если включится в президентскую гонку на стороне Демократической партии.

Также сообщалось, что Блумберг готов потратить не менее 500 млн долларов на президентскую кампанию кандидата-демократа. Данная сумма впятеро превышает стоимость его кампании на выборах мэра Нью-Йорка и составляет одну сотую от его 50-миллиардного состояния.

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