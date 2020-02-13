Блумберг сравнил захват Россией Крыма с аннексией Штатами Калифорнии и Техаса

Майкл Блумберг. Фото: REUTERS/FW1F/Jonathan Oatis

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в Соединенных Штатах, ранее сравнивал агрессию России против Украины с аннексией Штатами Калифорнии и Техаса.

Как сообщает Washington Post, скандальное заявление миллардер сделал в феврале 2015 года в комментарии для института Аспена.

"Что бы сделала Америка, если бы у нас была рядом страна, в которой многие хотели бы быть американцами? Вам это не напоминает Техас или Калифорнию? Мы просто вошли туда и забрали их… Двести лет назад мы сделали это", - сказал он.

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"Я не утверждаю, что Путин делает что-то хорошее или ему следует позволять это делать, но мы сами делали подобное", – заявил Блумберг.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что у его предшественника Барака Обамы была возможность не допустить того, чтобы Россия присоединила Крым.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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