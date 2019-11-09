Блумберг зарегистрировался на праймериз президента США: Трамп жестко отреагировал

Трамп утверждает, что Блумберг навредит Байдену, если включится в президентскую гонку на стороне Демократической партии

Майкл Блумберг. Фото: REUTERS/FW1F/Jonathan Oatis

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Об этом сообщается на сайте представительства Демпартии в Алабаме.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Майкл Блумберг только навредит бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, если включится в президентскую гонку на стороне Демократической партии. Такое мнение американский лидер высказал во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

"Я давно знаю Майкла (Блумберга), если вы посмотрите назад... Он говорил много хорошего о Трампе ... Он стал просто ничем... Он не будет иметь успеха. Думаю, он действительно навредит Байдену... Маленький Майкл провалится", – сказал Трамп.

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"Нет никого, против кого мне больше хотелось бы баллотироваться, чем против маленького Майкла", – добавил американский лидер.

Старт предвыборной кампании в США будет дан 3 февраля в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы – собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем – на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд.

Имя соперника Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В день голосования кандидат на пост президента для победы должен будет заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков, насчитывающей 538 членов. В соответствии с существующей с 1937 года традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

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