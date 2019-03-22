Boeing модернизирует на 737 MAX: установят сигнализацию об ошибке "угла атаки"

Теперь Boeing модернизирует старые самолеты

Фото из открытых источников.

Boeing модернизирует на 737 MAX: установят сигнализацию об ошибке "угла атаки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg 2019-03-22T11:21:00+02:00 США Теперь Boeing модернизирует старые самолеты

Американская корпорация – производитель авиатехники Boeing в обновлении программного обеспечения на самолетах модели 737 MAX сделает световой сигнал – систему предупреждения AOA DISAGREE – в кабине пилота обязательным, что раньше было опцией. Об этом передает Reuters.

Система AOA DISAGREE предупреждает пилотов, когда показания по "углу атаки" (AOA), под которым крыло самолета находится к воздушному потоку, не совпадают. Источники заявили, что теперь Boeing модернизирует старые самолеты, добавив этот световой сигнал. В компании сразу не прокомментировали эту информацию.

В авиаотрасли давно идут дебаты о том, сколько информации должно отображаться в кабине пилота, особенно относительно того, под каким углом крыло рассекает воздух.

Угол является ключевым параметром полета, который должен оставаться достаточно узким, чтобы сохранить подъемную силу и избежать аэродинамического срыва (срыва потока). Неправильное показание "угла атаки" привело к тому, что компьютер на самолете Lion Air, потерпевшего катастрофу в Индонезии, решил, что подвергся такому срыву, и система против срывов самолета MCAS неоднократно "снижала" нос самолета, то есть, пускала в пике.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.

Причины обеих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов.

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