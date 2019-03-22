Boeing модернизирует на 737 MAX: установят сигнализацию об ошибке "угла атаки"
Теперь Boeing модернизирует старые самолеты
Американская корпорация – производитель авиатехники Boeing в обновлении программного обеспечения на самолетах модели 737 MAX сделает световой сигнал – систему предупреждения AOA DISAGREE – в кабине пилота обязательным, что раньше было опцией. Об этом передает Reuters.
Система AOA DISAGREE предупреждает пилотов, когда показания по "углу атаки" (AOA), под которым крыло самолета находится к воздушному потоку, не совпадают. Источники заявили, что теперь Boeing модернизирует старые самолеты, добавив этот световой сигнал. В компании сразу не прокомментировали эту информацию.
В авиаотрасли давно идут дебаты о том, сколько информации должно отображаться в кабине пилота, особенно относительно того, под каким углом крыло рассекает воздух.
Угол является ключевым параметром полета, который должен оставаться достаточно узким, чтобы сохранить подъемную силу и избежать аэродинамического срыва (срыва потока). Неправильное показание "угла атаки" привело к тому, что компьютер на самолете Lion Air, потерпевшего катастрофу в Индонезии, решил, что подвергся такому срыву, и система против срывов самолета MCAS неоднократно "снижала" нос самолета, то есть, пускала в пике.
Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.
Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.
Причины обеих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов.
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