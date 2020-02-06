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Компания Boeing нашла новую проблему с самолетами 737 MAX

6 февраля, 21:20

Сертификационный полет самолета 737 MAX может состояться в ближайшие недели

Полеты Boeing 737 Max прекратили в марте 2019 года

Полеты Boeing 737 Max прекратили в марте 2019 года / Фото: Digital Trends

Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернутся в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации Стив Диксон.

Ранее Диксон сообщил, что сертификационный полет самолета 737 MAX может состояться в ближайшие недели.

По его словам, проблема связана с неверной работой светового индикатора, предупреждающего о неисправности системы продольной балансировки в самолете.

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Акции Boeing подскочили на 3,7% на торгах, сообщает Bloomberg. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 15,7%.

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Напомним, ранее в США один из акционеров Boeing подал иск против совета директоров. Он утверждает, что из-за их бездействия произошли две авиакатастрофы самолетов 737 MAX и погибли 346 человек. Истец настаивает на том, что руководители тянули с расследованием, и это испортило репутацию авиапроизводителя и нанесло миллиардные убытки.

И это не первое судебное разбирательство с Boeing. Более 400 пилотов подали групповой иск в суд на корпорацию за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

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Источник: Интерфакс

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