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Boeing не хочет обучать пилотов модели 737 на тренажерах

31 мая, 06:30

Обновленный курс подготовки пилотов подразумевает обучение с помощью занятий на компьютере

Фото: AFP

Американский авиаконцерн Boeing не хочет включать занятия на летном тренажере в обновленный курс подготовки пилотов самолетов модели 737 Max, полеты которых были приостановлены после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Так, по данным телеканала, обновленный курс подготовки подразумевает обучение с помощью занятий на компьютере. Но он не предусматривает подготовки пилотов к использованию лайнера при помощи тренажера, симулирующего реальные условия полета.

Телеканал утверждает, что Федеральное авиационное управление США, которое должно сертифицировать доработки в оборудовании и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, пока не выдвигало своих требований к учебному курсу. При этом телеканал подчеркивает, что отсутствие необходимости проходить тренировку на тренажере значительно уменьшит расходы авиакомпаний, использующих данный лайнер, на переподготовку своих пилотов.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. 

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

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Тег США, самолет, полеты, лайнер, Boeing, авиакатастрофа, пилот, тренажер

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Источник:

ТАСС

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