Boeing не планировал исправлять ошибки в работе 737 Max – СМИ

Компания намеревалась лишь в 2020 году исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги

Фото из открытых источников.

Американский концерн Boeing до авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии не планировал исправлять недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 Max вплоть до 2020 года. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, с планами компании по модернизации Boeing 737 Max ознакомились два американских законодателя. Согласно их данным, компания намеревалась лишь в 2020 году исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки, что могло привести к включению системы MCAS — "Cистемы улучшения характеристик маневренности". Сбой в работе этой системы, предположительно, привел к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии. Исправлением данного недочета в компании занялись лишь после первой катастрофы.

Издание подчеркивает, что представители Boeing подтвердили, что изначально неисправность должна была быть устранена лишь к 2020 году, когда компания планировала начать поставки обновленной версии 737 Max с большим количеством посадочных мест. "Мы не смогли реализовать оповещение о некорректной работе датчика угла атаки, и теперь предпринимаем шаги по исправлению данного недочета, чтобы больше такого не повторилось", — приводит агентство слова представителя авиаконцерна Гордона Джондро. По информации Boeing, все самолеты модели 737 Max будут оборудованы соответствующей функцией прежде, чем будет разрешена их эксплуатация.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек.

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

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