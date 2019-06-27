Boeing откладывает сертификационный полет из-за нового источника риска

Новый риск для Boeing 737 MAX, характер которого пока не уточняется, был обнаружен в ходе проведения испытания на тренажере

Фото: AFP

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX, полеты которых приостановлены после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, новый риск для Boeing 737 MAX, характер которого пока не уточняется, был обнаружен в ходе проведения испытания на тренажере на прошлой неделе. Американский регулятор предписал производителю самолета устранить этот источник опасности.

Из-за обнаружения новой неполадки проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX, необходимого для получения разрешения на эксплуатацию самолета, не сможет состояться по крайней мере до 8 июля.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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