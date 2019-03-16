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Boeing планирует разработать новое программное обеспечение для 737 Max

Сегодня, 06:20

Boeing 737 Max является самым продаваемым самолетом компании

Фото: Pixabay
Boeing планирует разработать новое программное обеспечение для 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/87a/2a7/5c887a2a7f864.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/87a/2a7/5c887a2a7f864.jpg США Boeing 737 Max является самым продаваемым самолетом компании

Boeing хочет выпустить обновленное программное обеспечение для Max, который разбился в Эфиопии.

Обновления следует ожидать в течение 10 дней. Об этом сообщает Reuters.

Boeing работает над обновлением программного обеспечения для протистопорной системы и дисплеев пилотов для самолета Boeing 737 Max.

Ранее сообщалось, что изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8"), разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии. 

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

В результате катастрофы Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек. 

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Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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Тег Эфиопия, Boeing

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