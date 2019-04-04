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Boeing потерпел крушение в Эфиопии после столкновения с посторонним объектом – СМИ

Сегодня, 02:19

Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Фото: Pixabay
Boeing потерпел крушение в Эфиопии после столкновения с посторонним объектом – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/821/d65/5c8821d65610d.jpg США Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом. Об этом со ссылкой на два источника сообщил телеканал ABC.

По его данным, из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха). В результате этого, отмечает телеканал, в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники сообщала, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS — "Система улучшения характеристик маневренности"): согласно данным бортовых самописцев, MCAS, являющаяся дополнительной защитой от сваливания, автоматически активировалась до того, как самолет начал пикировать, то есть фактически способствовала его падению.

Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев. 

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.


Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Тег крушение, самолет, Boeing

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Источник:

ТАСС

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