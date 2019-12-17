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Boeing прекратит выпуск самолетов модели 737 MAX: подробности

17 декабря, 07:30

В компании пока не планируют массовых увольнений работников из-за этого решения

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Компания Boeing с января 2020 года прекратит выпуск печально известных самолетов Boeing 737 MAX. Эти меры временные, сообщили на сайте компании.

Вместо производства этой модели компания сосредоточит внимание на доставке около 400 уже готовых Boeing 737 MAX. В Boeing отметили, что пока не планируют массовых увольнений работников в связи с этим решением.

Напомним, что за прошедший год с лайнерами Boeing случились две крупные авиакатастрофы, жертвами которых в совокупности стали больше 340 человек. Сперва в октябре прошлого года под Джакартой рухнул самолет Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. Все 189 человек, которые находились на борту лайнера, погибли.

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Фото: kmu.gov.ua

А 10 марта этого года самолет такой же модели потерпел крушение в Эфиопии – самолет Ethiopian Airlines рухнул с 157 людьми на борту.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.Кроме того, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах этой модели.

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