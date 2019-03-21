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Boeing приостановила запуски нового корабля к МКС

Сегодня, 01:01

После катастрофы в Эфиопии Boeing отложила на три месяца запуски корабля к МКС

Фото: Pixabay
Boeing приостановила запуски нового корабля к МКС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg США После катастрофы в Эфиопии Boeing отложила на три месяца запуски корабля к МКС

Компания Boeing отложила на три месяца беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции. На такой же срок сдвинут и пуск корабля с экипажем. Об этом сообщает Reuters

Ранее сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner были изменены с марта на апрель текущего года. При этом график первого полета корабля с экипажем был оставлен без изменения — он запланирован в августе 2019 года.

Напомни, что с 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

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Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

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Тег космос, мкс, Boeing, пуск, полет

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Источник:

ТАСС

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