Boeing приостановила запуски нового корабля к МКС
После катастрофы в Эфиопии Boeing отложила на три месяца запуски корабля к МКС
Компания Boeing отложила на три месяца беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции. На такой же срок сдвинут и пуск корабля с экипажем. Об этом сообщает Reuters
Ранее сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner были изменены с марта на апрель текущего года. При этом график первого полета корабля с экипажем был оставлен без изменения — он запланирован в августе 2019 года.
Напомни, что с 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.
Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.
Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.
Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд
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