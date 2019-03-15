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Boeing продолжает выпускать модель 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Сегодня, 00:14

В компании пока только приостанавливали поставки Boeing 737 MAX

Фото: Pixabay
Boeing продолжает выпускать модель 737 MAX после катастрофы в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/843/587/5c884358736ed.jpg США В компании пока только приостанавливали поставки Boeing 737 MAX

Американская компания Boeing продолжает производить самолеты модели 737 MAX после катастрофы в Эфиопии, хотя и временно не будет их поставлять.

Об этом заявил официальный представитель Boeing.

"Я подтверждаю, что мы приостанавливаем поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полетов. Мы продолжаем выпускать эти самолеты, производить их. Мы оцениваем ситуацию в связи некоторыми другими факторами", – добавил он.

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Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Мы уже писали, после авиакатастрофы в Африке крупная российская авиакомпания S7 Airlines самостоятельно отказалась использовать эти лайнеры.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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Тег Эфиопия, крушение, запрет, производство, Boeing, крушение Боинга

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Источник:

ТАСС

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