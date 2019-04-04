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Boeing протестировала новое программное обеспечение модели 737 Max

Сегодня, 01:44

Изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Boeing протестировала новое программное обеспечение модели 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg США Изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности

Авиакомпания Boeing провела успешное испытание обновленного программного обеспечения модели 737 MAX 8 Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Обновленное программное обеспечение сработало, как было задумано, и пилоты успешно приземлились, — говорится в заявлении. — Boeing проведет дополнительные испытания и демонстрационные полеты, чтобы показать, что мы определили проблему и учли все требования сертификации".

По данным Рейтер, изменения были внесены в систему MCAS "Систему улучшения характеристик маневренности". Как отмечает агентство, в ходе испытаний на борту самолета находился главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг. Обновленное ПО в ближайшие недели представят экспертам Федерального авиационного управления США, уточняется в заявлении.

Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев. 

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.


Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Тег США, самолет, катастрофа, Boeing

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Источник:

ТАСС

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