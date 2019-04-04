Boeing протестировала новое программное обеспечение модели 737 Max
Изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности
Авиакомпания Boeing провела успешное испытание обновленного программного обеспечения модели 737 MAX 8 Об этом сообщило агентство Рейтер.
"Обновленное программное обеспечение сработало, как было задумано, и пилоты успешно приземлились, — говорится в заявлении. — Boeing проведет дополнительные испытания и демонстрационные полеты, чтобы показать, что мы определили проблему и учли все требования сертификации".
По данным Рейтер, изменения были внесены в систему MCAS "Систему улучшения характеристик маневренности". Как отмечает агентство, в ходе испытаний на борту самолета находился главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг. Обновленное ПО в ближайшие недели представят экспертам Федерального авиационного управления США, уточняется в заявлении.
Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев.
Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
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